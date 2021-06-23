معدل البطالة السنوي في مصر يستقر عند 7.9% خلال 2020

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة عام 2020، والذي أوضح أن معدل البطاله قد بلغ 7.9% وهو نفس المعدل في عام 2019.

هذا وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ 29 سنة) 15% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية، مقابل 16.7% عام 2019.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.7% وبين الشباب الإناث 37% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2019.