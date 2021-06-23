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فهد حسين – واصلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعها الجماعي للجلسة الثانية على التواليبختام تداولات اليوم الأربعاء، ليصعد “العام” إجمالا 0.28% إلى مستوى 6463.63 نقطة.
وحلّق مؤشر السوق الأول أعلى 7000 نقطة، بارتفاعه 0.18% إلى مستوى 7018.44 نقطة، كما ارتفع مؤشرا السوقين الرئيسي و”الرئيسي 50″ بنسبة 0.58% و0.41% على الترتيب.
وتقلصت السيولة وأحجام التداولات إلى 67.77 مليون دينار على 373.13 مليون سهما بالختام، من 79.74 مليون دينارا على 470.2 مليون سهم الجلسة السابقة.
وسيطر الأداء الإيجابي على غالبية قطاعات السوق بقيادة الرعاية الصحية الذي ارتفع 2.44%، تلاه التكنولوجيا والطاقة بنسبة 1.82% و1.43% على الترتيب، فيما تراجعت 4 قطاعات تصدرهم منافع هابطا 0.85% تلاه التأمين بنسبة 0.68%.
وتصدر سهم “سنام” قائمة الرابحين الـ69 خلال الجلسة بصعوده بنسبة 18%، فيما جاء سهم “إنجازات” على رأس الخاسرين الـ50 متراجعا 4.43%.
وكان سهم “وطنية” الذي ارتفع 0.48% الأعلى نشاطا بحجم تداولات بلغ 33.11 مليون سهما عبر 712 صفقة بسيولة قدرها 7.08 مليون دينار تقريباً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشرات بورصة الكويت تواصل ارتفاعها الجماعي.. والأول يحتفظ بقمته فوق 7000 نقطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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