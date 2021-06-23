مؤشر تميز يحقق مكاسب 2.37% حتى منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ بدأ مؤشر تمير الذي أطلقته البورصة المصرية لقياس أداء وحركة السوق، النصف الأول من أول جلسه له بارتفاع 2.37%، ليتداول عند مستوى 2170 نقطة.

وسجل المؤشر بعد منتصف التعاملات تراجع بصورة طفيفة بنسبة 0.05% ليصل إلى 2169 نقطة.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري و5 وزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، جلسة تداول البورصة، صباح اليوم، وذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر “تميز” لقياس أداء وحركة السوق.

ويضم المؤشر الجديد ” تميز” الشركات الأكثر تميزا من حيث الأداء المالي والتشغيلي.

وتعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج، بأنه إلى جانب معيار السيولة “قيم التداولات”، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر “يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث “السيولة “.

وتستهدف البورصة من ذلك ضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً.