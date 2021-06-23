القابضة للكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع هواوي لتأسيس أكاديمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات

دوت الخليج – وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر مذكرة تفاهم مع شركة هواوي مصر بشأن تأسيس أول أكاديمية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وتيري هي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي بشمال أفريقيا، وفنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الأكاديمية تستهدف بناء قدرات المهندسين العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وتطوير مهاراتهم وتدريبهم على التقنيات الحديثة على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى معظم المجالات والتقنيات المتقدمة.

وأضافت أن هذا التفاهم مع الشركة الصينية يأتي في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعاته وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقاً لأحدث التكنولوجيات، وفي إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء لتدريب العنصر البشري لمواجهة التحديات وبناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التحول الرقمي بنجاح وسلاسة.

وقام بالتوقيع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وفنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر بحضور لفيف من قيادات قطاع الكهرباء وممثلي الشركة.

وأفادت وزارة الكهرباء في بيانها، بأنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقدم هواوي مصر من خلال برنامجها الرائد لبناء القدرات iTB” ICT Talent Bank ” تقديم دورات تكنولوجية لتدريب واعتماد المتدربين من مختلف قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر واختيار عدد من المُدربين المعتمدين لكي يتولوا فيما بعد مسئولية تدريب باقي مهندسين وفنيين القطاعات.

وأضافت أن هواوي ستتولى أيضا توفير المحتوى الأكاديمي المتطور والمستخدم في التدريب على علوم الذكاء الاصطناعي الحوسبة السحابية وعلوم البيانات الضخمه وأمن الشبكات، والتدريب العملي في المختبرات الإفتراضية.

وأكد الدكتور شاكر على تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

كما أكد على عمق علاقات التعاون بين مصر الصين في مختلفة المجالات، مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل في تنفيذ قطاع الكهرباء المصري لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الصيني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجي.

ورحب الوزير بزيارة وفد هواوي شمال أفريقيا وهواوي مصر معربا عن إعجابه بالمكانه المتميزة التي وصلت بها هواوي في قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.

وأشار شاكر إلى التحول الكبير الذي حدث في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري كنتاج مثمر من العمل الجاد الذي استمر خلال سبع سنوات، مؤكداً على مواصلة الجهود لتحقيق مزيد من التعاون والنجاحات.

بدوره، قال تيري هي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي بشمال أفريقيا: إننا نعتز بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وأننا حريصون على التطوير المستدام لأعمالنا؛ مما ساعدنا فى تحقيق نمو 11.1% خلال العام الماضي رغم تحديات فيروس كورونا، التي جعلتنا أكثر قوة وصلابة”.

وأشاد “تيري هي” بالعلاقة الوثيقة التي تربط شركة هواوي بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري على مدار الـ 7 أعوام الماضية في مجال التوزيع ونقل الكهرباء لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق رؤية “مصر 2030” التي تساهم الشركة في تحقيقها من خلال عدة محاور منها رفع كفاءة العنصر البشري وبناء أكاديميات في مجال التدريب وتوفير فرص عمل والاستثمار في مجال البحوث والتطوير.

ومن جانبه، قال فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، أن رؤية هواوي مصر تهدف إلى التعاون مع كافة الوزارات والقطاعات الحكومية ومنها وزارة الكهرباء والطاقة لتمكين برنامج التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030 بما يشمل المحاور الرئيسية ومنها توفير نظام إيكولوجي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشاركة ونقل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتطوير مهارات الكوادر البشرية.

وقال المهندس وائل السبكي، مسئول أعمال قطاعات الكهرباء بشركة هواوي، أن تحديث شبكة كهرباء مصر لا بد ان يتم من خلال عدة محاور، ومنها محور الطاقة الخضراء ومحور الشبكة الذاتية ومحور رقمنة الخدمات الرقمية.

وأوضح السبكي، أنه لا يمكن تحقيق هذه المحاور إلا من خلال بنية تحتية موحدة تساعد على تجميع كافة الخدمات لتقديم خدمات رقمية أفضل للمواطنين.

وأضاف المهندس وائل السبكي، أن رؤية وزارة الكهرباء للطاقة المتجددة 2035 تستهدف تعظيم إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ليصبح 42% من إجمالي الناتج العام، بما يماثل مع الكثير من الدول والمنظمات العالمية.

وأكد على أهمية وجود شبكة خاصة ومخصصة للخدمات لتوفير العديد من الخدمات التي ستساعد على تقليل الفقد ورفع الكفاءة والتيسير على المواطينين من خلال تحقيق إدارة شبكة آمنة وذكية يمكن الاعتماد عليها من خلال العديد من الحلول التكنولوجية.

وتقدم وفد شركة هواوي في نهاية اللقاء بالشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والفريق المرافق له ووعد بتقديم كل الدعم في تقديم أنسب الحلول في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية و بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة في هذا المجال.