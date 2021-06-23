سوق أبوظبي للأوراق المالية يتراجع 0.12% والخسائر تتخطى 1.5 مليار درهم

فهد حسين – أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، تداولات اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.12% ليهبط إلى مستوى 6642.97 نقطة، بضغط من الأداء السلبي لغالبية لقطاعات السوق باستثناء البنوك والاستثمار والخدمات المالية.

وشهدت جلسة اليوم انحسارا في السيولة وحجم التداولات إلى 1.11 مليار درهم على 144.33 مليون سهما، مقابل تداول 199.44 مليون سهما، بسيولة بلغت 1.23مليار درهم الجلسة السابقة.

وتكبد سوق العاصمة الإماراتية خسائر بقيمة 1.543 مليار درهم، بتراجع رأسماله السوقي إلى 943.174 مليار درهم بختام تداولات اليوم الأربعاء، من 944.717 مليارا الجلسة السابقة.

وسيطر التراجع على قطاعات السوق كافة، بقيادة التأمين الذي هبط 0.95% تلاه السلع الاستهلاكية والصناعة والاتصالات، فيما خالف قطاعا البنوك والاستثمار والخدمات المالية اللذان ارتفعا 0.06% و0.04% موجة التراجع.

وتصدر سهم “مخازن زي” قائمة الرابحين للجلسة الثانية على التوالي بصعوده 8.42%، فيما جاء سهم الشارقة للأ سمنت و التنمية الصناعية على رأس الخاسرين هابطا 4.87%.

واستحوذ وتصدر سهم “العالمية القابضة IHC” الذي ارتفع 0.05% على أعلى سيولة مسجلا 381.73 ملايين درهم، مقابل أعلى حجم تداولات خلال الجلسة من سهم “الدار العقارية” الذي ارتفع أيضا 0.26% بعد تداول 60.54 مليون سهما من أسهمه.