مال وأعمال

منصة ريفينتيف تستعيد خدماتها بعد انقطاع دام عدة ساعات

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وكالات _ قالت ريفينتيف المملوكة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، إن منصة البيانات والمعلومات التابعة لها أيكون شهدت انقطاعا استمر عدة ساعات اليوم الأربعاء قبل عودة الخدمات.

وقالت ريفينتيف، إن الخدمات بدأت تواجه مشكلات الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، إذ تضررت بنوك وشركات مالية أخرى خلال جلسة التداول في آسيا.

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واشتكى عملاء آخرون على تويتر مع بدء جلسة التداول الأوروبية لكن لم يتضح عدد المستخدمين المتضررين.

وذكرت ريفينتيف أنها علمت بوجود مشكلات لدى بعض المستخدمين الذين لا يمكنهم الدخول إلى بعض منتجاتها وخدماتها.

وقالت في مذكرة للعملاء اعتذرت فيها عن الانقطاع “عادت الخدمة اعتبارا من 07:51 بتوقيت جرينتش بعد تحرك فرق الدعم في Refinitiv لإعادة تشغيل الخوادم”.

هذا واستكملت مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية استحواذها على ريفينتيف في يناير كانون الثاني في صفقة بقيمة 27 مليار دولار. ورفينيتيف لديها أكثر من 40 ألف عميل و400 ألف مستخدم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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