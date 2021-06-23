برنامج جديد يتيح للمستثمرين الإقامة في عمان لمدة تصل إلى 10 سنوات

وكالات – أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، عن برنامج “إقامة مستثمر” الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج الجديد سيبدأ تفعيله خلال شهر سبتمبر المقبل عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيًّا بعد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

ويهدف البرنامج إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، بالإضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومحددة، بحسب وكالة أنباء عمان.

وناقشت الوزارة آلية تفعيل البرنامج والضوابط والشروط، وطرح المزايا والحوافز التي سيتم تقديمها للمستثمرين الذين يقومون بالحصول على إحدى فئات البرنامج، خلال اجتماع ترأسه الوزير قيس بن محمد اليوسف.

وتطرقت الوزارة في اجتماعها، إلى ضرورة وضع مؤشرات مناسبة لتقييم وقياس عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة والأفراد المستفيدين من البرنامج وحجم الاستثمار وفرص التوظيف الجديدة للعُمانيين في إطار تعزيز الاستفادة منه وتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي وتطويره بما يتناسب مع مقتضيات كل مرحلة.