عاجل.. شراكة بين البنك الأهلي واورنچ مصر تمهيدا لإدارة محفظة اورنچ كاش

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية شراكة مع اورنچ مصر تمهيدا لإدارة خدمات الدفع عن طريق محفظة “اورنچ كاش”.

حضر التوقيع الذي عقد بمقر البنك هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة وياسر شاكر رئيس مجلس إدارة اورنچ مصر وعلاء فهمي وزير النقل السابق وعضو مجلس إدارة شركة أورانج ويحيي أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من قيادات البنك واورنچ مصر وفرق العمل من الجانبين.

وصرح هشام عكاشة، أن تلك الشراكة تـأتي دعما لجهود الدولة للتوسع في خدمات التحول الرقمي والتي تتوافق مع استراتيجيتي الكيانين الكبيرين سعيا لتقديم تجربة أفضل وأكثر جودة لعملاء البنك الأهلي المصري وشركة أورانج والتي تعكس دعم خطط البنك الاستراتيجية نحو السير بخطوات ثابتة في تدعيم أهداف الشمول المالي والتوسع في الخدمات المصرفية المختلفة وبشكل خاص الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك والتي أصبحت هي الاتجاه العالمي في السنوات الأخيرة.

وقال عكاشة نسعى إلى تحويل المجتمع تدريجيا إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، مشيدا بالتنسيق الكامل والفعال بين فرق العمل من الجانبين والذي اسفر عن الوصول إلى نجاح الاتفاقية وبما يضمن تحقيق أفضل النتائج عقب البدء في التنفيذ الفعلي لنقل المحفظة.

وأشار ياسر شاكر ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة اورانج مصر، إلى أن الشراكة بين كيانين عملاقين في عالم الاتصالات والقطاع المصرفي، حيث يلعب البنك الأهلي المصري دورا رئيسيا في تنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري المصري الرامية إلى تحقيق الشمول المالي، بينما حققت شركة أورنچ مصر نقلة كبيرة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية والاعتماد على الحلول الذكية وتدريب وتأهيل العناصر البشرية بالشكل الذي مكنها من مضاعفة خدماتها للشمول المالي في عام 2020.

وأضاف أن تلك الشراكة تعكس خطوة قوية لعملاء اورنچ مصر في إدارة الخدمات من منظور مصرفي والتي تستهدف حصول العملاء على أفضل خدمة شاملة ومؤمنة ومطورة وفقا للمعتاد من البنك الأهلي المصري، وتمهيدا لتقديم المزيد من الخدمات والعروض الجديدة عبر الاستفادة من الإمكانات المصرفية الهائلة التي يقدمها البنك والامتثال لقواعد البنك المركزي المصري المصري، وهو ما سيترجم إلى خدمات أكثر تطورا واستقرارا، فضلا عن المزيد من العروض الترويجية الجذابة.

ومن جانبه أوضح علاء فهمي وزير النقل السابق وعضو مجلس إدارة شركة اورانج أن الشراكة ستتيح استفادة العملاء من جميع خدمات محفظة أورنچ كاش الحالية كالمعتاد كونها أسهل وأسرع طريقة لإنجاز كل المعاملات المالية في أي وقت ومن أي مكان عبر الموبايل، معربا عن اعتزازه بتلك الشراكة بين كيانين لهما وزنهما في السوق المصرية بما يضمن أعلى معدلات النجاح لها.

وأعرب يحيي أبو الفتوح عن اعتزازه بتلك الشراكة المثمرة بين البنك الأهلي المصري واورانج مصر والتي ستنعكس على تقديم خدمات أفضل لعملاء الشركة مع استقطاب المزيد من العملاء المرتقبين لشبكة عملاء بنك أهل مصر الذين تجاوز عددهم 16.5 مليون عميل من مختلف فئات المجتمع، والذي يسعى دائما البنك إلى تقديم أعلى معدلات الخدمة لهم بأفضل الإمكانات الفنية والبشرية والتكنولوجية المتاحة في السوق المصرية بما يتيح لشركة اورنچ تقديم تجربة مثالية للملايين من عملائها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت داليا الباز أن الشراكة تستهدف إدارة محفظة اورانج كاش من خلال البنك الأهلي المصري بما يعد إضافة هامة للخدمات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه والتي يحرص البنك على تطويرها بشكل متنامي، حيث يعد من أوائل البنوك التي أطلقت محفظة الهاتف المحمول مستفيدا بذلك من إمكاناته الفنية والبشرية المتميزة وكذا بنيته التكنولوجية التي يتم تحديثها باستثمارات ضخمة لتواكب التطورات المتلاحقة محليا وعالميا، مشيرة إلى الاستفادة من الكوادر المتميزة من الجانبين لخدمة أهداف الشراكة.