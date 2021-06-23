الأهلي صبور تستهدف مليار جنيه مبيعات من المرحلة الثانية بمشروع كييفا في 6 أكتوبر

بكر بهجت _ أطلقت شركة الأهلي صبور للتطوير المرحلة الثانية من مشروع”كييفا” الذي تقيمه في مدينة 6 أكتوبر، وتصل قيمة المبيعات المستهدفة من تلك المرحلة مليار جنيه.

وقال المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي للشركة، خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، إن تلك المرحلة تضم 200 وحدة، وفقا للخطة التسويقية والطبيعية التي وضعتها الشركة، لافتا إلى أن المبيعات المتحققة من المرحلة الأولى تصل إلى حوالي 1.5 مليار جنيه.

وأضاف صبور أن المشروع يقام على 144 فدان بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه، ومبيعات إجمالية تقارب 7 مليارات جنيه، موضحا أن الشركة تخطط لتسليم أول المراحل خلال الربع الأخير من عام 2023.

وتابع أن الشركة تعتزم تسليم 4000 وحدة بنهاية العام الجاري وذلك في 3 مشروعات هي “جرين سكوير” و”لافينير” في مستقبل سيتي، والمرحلة الرابعة من مشروع “أمواج” بالساحل الشمالي.