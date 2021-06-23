سوق الأسهم السعودية ترتفع هامشيا وسط أداء باهت للقياديات بمكاسب تصل 10 مليارات ريال

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع هامشي بنسبة 0.02% ليصعد إلى مستوى 10894.2 نقطة، وسط أداء باهت للأسهم القيادية، وارتفاع 8 قطاعات.

وسجل “تاسي” مكاسب سوقية بقيمة 10 مليارات ريال بارتفاع رأس المال السوقي لشركاته المدرجة إلى 9.737 تريليون ريال بختام تداولات اليوم، من 9.727 تريليون ريال الجلسة السابقة.

وزادت السيولة المتداولة إلى 14.18 مليار ريال من 12.71 مليارا الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 474.87 مليون سهما من 345.73 مليون سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء.

وغلب التباين على أداء قطاعات السوق، لترتفع 8 قطاعات بقيادة التطبيقات وخدمات التقنية الذي صعد 9.73% تلاه الإعلام والترفيه بنسبة 5.86%، فيما تراجع 12 قطاعا بقيادة الاتصالات الذي هبط 1.27%.

وسيطر التراجع على القطاعات القيادية بهبوط الطاقة والبنوك والاستثمار والتمويل والتأمين بنسبة 0.34%و 0.09% و0.94% و0.42% على الترتيب.

وجاء سهم “شركة المعمر لأنظمة المعلومات” على قمة ارتفاعات السوق التي سيطرت على 79 سهما بصعوده 9.95% خلال الجلسة، فيما تصدر سهم “العبداللطيف” قائمة الخاسرين وعددهم 107 سهما بهبوطه 3.72%.

وكان سهم “دار الأركان” الأنشط خلال جلسة اليوم، بسيولة بلغت 1.06 مليار ريال بعد تداول 100.37 مليون سهما من أسهمه ليرتفع سعر السهم إلى 10.66 ريال.

وهبط سهم شركة الاتصالات السعودية “STC” بنسبة 1.81% مسجلا 130.4 ريال بالختام، بعد تداولات بقيمة 331.58 مليون ريال بإعلان الشركة عن شراكتها مع ماستر كارد على تحويل stc pay إلى بنك رقمي برأسمال 2.5 مليار ريال موزعا بنسبة 85% لشركة الاتصالات السعودية و15% لماستركارد.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) خاسرا 115.88 نقطة، ليهبط 0.5% إلى مستوى 23094.45 نقطة، بتداولات بلغت 21.9 مليون ريال.