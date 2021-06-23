حازم مغازي: فصل نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة مستقلة عن أمان برأسمال 100 مليون جنيه

إسلام فضل _ كشف حازم مغازي الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات راية القابضة، أن الهيئة العامة للرقابة المالية منحت شركتنا وقت لفصل نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة مستقلّة منفصلة وذلك قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف مغازي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج أنه سيتم فصل النشاط قبل سبتمبر المقبل برأسمال 100 مليون جنيه.

وأوضح أنه يتم تمويل رأسمال شركة التمويل الاستهلاكي من الزيادة التي ستتم لشركات “أمان للتمويل متناهي الصغر، أمان للدفع الالكتروني، أمان للخدمات المالية” قبل نهاية الشهر الجاري بزيادة قدرها 240 مليون ليصل إلي 615 مليون جنيه.

وذكر أن الشركة تتناقش مع البنك الأهلي المصري خلال الفترة الحالية لتوزيع باقي زيادة رأس المال علي الشركات الثلاث.

وكانت شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية” أعلنت بيعها 9 ملايين سهم من أسهم شركة “أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية” تمثل 24% من رأسمال الشركة إلى البنك الأهلي المصري.

وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 480 مليون جنيه، بمتوسط سعر للسهم الواحد داخل الصفقة 53.33 جنيه للسهم.