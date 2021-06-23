سي ان بي سي: أرامكو تمدد سداد قرض بقيمة 10 مليارات دولار لعام واحد

أظهرت وثيقة أطلعت عليها CNBC عربية ممارسة شركة أرامكو السعودية لخيار تمديد أجل قرض بنحو 10 مليارات دولار لمدة عام حصلت عليه الشركة العام الماضي من تحالف بنوك، وكان يفترض أن يستحق في 6 مايو الماضي ولكن الشركة فضلت تمديد أجل السداد لنحو 364 يوم إضافية تنتهي في 5 مايو المقبل.

وبحسب ما أطلعت عليه CNBC عربية، فإن كامل قيمة التسهيل الائتماني قد جرى استخدامه بنهاية مارس أذار الماضي.