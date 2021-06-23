دبي تشهد إدراج أول صندوق للعملات المشفرة في الشرق الأوسط

وكالات _ أدرجت شركة إدارة أصول كندية صندوق بيتكوين في سوق “ناسداك دبي” الأربعاء، في أول عملية طرح للعملة المشفّرة المتقلّبة في سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتدير شركة “ثري آي كيو” ومقرها تورونتو نحو 1,5 مليار دولار من الأصول، وتمتلك أول صندوق بيتكوين مدرج في العالم وذلك في بورصة تورونتو.

و”ناسداك دبي” عبارة عن بورصة دولية في دبي، الإمارة الخليجية الثرية التي تحوّلت في السنوات الماضية إلى أحد أهم المراكز المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقالت “ناسداك دبي” في تغريدة إنّها “تُرحّب بالإدراج المزدوج لصندوق بيتكوين التابع لشركة ثري آي كيو الكندية”.

وأضافت “يُعد هذا الصندوق أول صندوق بتكوين رئيسي مُنظم في العالم يُدرج في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

كما أوضحت أنّ الإدراج يتيح للمستثمرين تداول وحدات الصندوق “ضمن بيئة أسواق مالية مُنظمة وشفافة، مع إمكانية قيام المستثمرين بنقل وحدات الصندوق من بورصة تورونتو الكندية علاوة على شراء وحداته في ناسداك دبي”.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة الكندية فريد باي، فإنّه “يتم تداول بيتكوين على مدار 24 ساعة يوميًا في جميع أنحاء العالم. في كندا نتداول خلال ساعات عمل سوق أمريكا الشمالية، لكن في دبي يتم التداول في الأوقات المعاكسة”، ما يتيح استمرار عملية تداول أسهم الصندوق لوقت أطول.

وأضاف حسبما نقل عنه تلفزيون وكالة بلومبرج المالية “يستعد صندوق بيتكوين لتقديم قيمة هائلة للمستثمرين الإقليميين الذين يتطلعون إلى تنويع محفظتهم”.

وانخفض سعر بيتكوين دون 30 ألف دولار الثلاثاء للمرة الأولى منذ نهاية يناير، لتكون بذلك أول عملة مشفّرة تعاني من المحاولات الصينية لتنظيم هذه السوق اللامركزية، قبل أن يعاود الانتعاش.

وأغلق سهم صندوق الشركة الكندية على ارتفاع 10,38 في المئة عند 38,30 دولارًا بعد تداول الأربعاء ، وفقًا لموقع “ناسداك دبي”.