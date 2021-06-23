مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 0.65% وأحجام التداولات تتجاوز 1.6 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.65%، ليتداول عند مستوى 10272 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.80% وأغلق عند مستوى 51.67 جنيه.

وبلغت تداولات البورصة على السهم 141.717 مليون جنيه بالتداول على 2.742 مليون ورقة مقابل 99.208 مليون جنيه بختام جلسة الأمس.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.56% و 0.19% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.627.791 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 52.817 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 83 شركة مقابل ارتفاع 82 بينما لم تتغير أسعار 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 54.68 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 59.043 مليون جنيه، مقابل 4.362 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 38.245 مليون جنيه، منها 21.6 مليون جنيه للأفراد، و16.644 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 16.434 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 26.548 مليون جنيه، مقابل 10.113 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 78.12% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 14.25% والعرب على 7.63% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على26.5% من تعاملات اليوم مقابل 73.49% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 20.34 22.37 9.98 الشروق الحديثة للطباعة والتغليف 46.04 50.52 9.73 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 23.89 26.13 9.38 العربية لاستصلاح الاراضي 22.95 24.71 7.67 مصر للألومنيوم 17.8 17.98 6.96 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 73.53 78.35 6.56 العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 39.61 42.09 6.26 الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 1.117 1.178 5.46 بنك قناة السويس 11.6 12.23 5.43 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.17 7.52 4.88

الأسهم الأكثر انخفاضا