مجلس الوزراء يوافق على إعادة تخصيص أراضي لأغراض خدمية وتنموية

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 4 مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لأغراض خدمية وتنموية.

جاء المشروع الأول بتخصيص مساحة نحو 6 أفدنة، بناحية قرية طفنيس ـمركز إسناـ محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها كمنفعة عامة بإقامة جبانة مسلمين عليها.

أما المشروع الثاني تخصيص مساحة 3 أفدنة، ناحية الزريقات ـمركز أرمنتـ محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مشروع مفرخ سمكي.

فيما تم تخيصص مساحة 2.74 فدان، ناحية مركز بباـ محافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين سيارات.

أما المشروع الرابع فتمثل في تخصيص مساحة نحو 65.5 ألف فدان، ناحية السويس ـ محافظة السويس، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد هو مدينة السويس الجديدة.