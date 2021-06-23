الرقابة المالية توافق على رفع سعر عرض زيتا الإماراتية للاستحواذ على الإسكندرية الوطنية للاستثمارات

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار لشراء حتى 90% من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ليصبح 6 جنيهات بدلا من 5.48 جنيه للسهم الواحد وبحد أدني نسبة 51% أسهم الأخيرة.

وقالت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، إنه يراعي بعد الموافقة على التعديل مد فترة سريان عرض الشراء لمدة مماثلة 10 أيام عمل من تاريخ نشر التعديل، وذلك لمراعاة وحماية مصالح المساهمين من حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض واستقرار السوق.

وفي فبراير الماضي، أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدود ( الإمارات) لشراء حتى عدد 4.702 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم الإسكندرية الوطنية، وذلك بعد استبعاد الحد الأدني للأسهم حرة التداول وفقا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة للالتزام باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة، بسعر 5.485 جنيه.

وكانت الشركة قد تلقت ، 5 عروض استحواذ لشراء حوالي 90% من إجمالي رأسمال الشركة كحد أقصى.