أمان للدفع الإلكتروني بصدد تفعيل خدمة السحب والإيداع على محافظ اتصالات واورنج

إسلام فضل _ قال محمد وهبي ، الرئيس التنفيذي لشركة أمان لحلول المدفوعات الإلكترونية، إن الشركة بصدد تفعيل خدمة السحب والإيداع علي محافظ شركتا اتصالات مصر واورنج خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وهبي خلال مؤتمر صحفي عقدته مجموعة أمان للخدمات المالية اليوم الأربعاء، أن عدد البنوك التي تتعامل مع أمان لحلول الدفع يتراوح حاليا بين 5 إلي 6 بنوك منها الأهلي والقاهرة و SAIB، مشيرًا إلي أن لديها حاليًا أكثر من 100 الف تاجر نشط تخطط للوصول إلي 150 الف بنهاية العام الحالي.

وذكر أن حجم العمليات اليومية علي شبكة أمان للمدفوعات يصل إلى 1.250 مليون عملية ، كما أن عدد التجار الذين لديهم القدرة علي قبول الكروت والمحافظ الإلكترونية علي شبكة أمان صل إلى 60 ألف تاجر منهم الفين يقومون بإجراء معاملات فعلية وتخطط الشركة للوصول إلي 25 ألف بنهاية العام الجاري.

وأشار إلي أن أمان شاركت في تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة البنك المركزي المصري المصري لنشر 100 ألف نقطة بيع علي مستوي الجمهورية عبر نشر 36 ألف نقطة بيع حتي ديسمبر الماضي ، بالإضافة إلي 16 ألف نقطة أخري خلال المرحلة الثانية في 2021.

وأكد علي أن الشركة بصدد إطلاق مجموعة من الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة منها تحصيل فواتير المياه مسبقة وآجلة الدفع من خلال التعاون مع شبكة خالص المدفوعات الحكومية التابعة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ٱي فاينانس.

وأضاف أن الشركة تسعي دائما للتكامل مع شركات المجموعة من خلال تمويل شبكة التجار عبر أمان للتمويل الصغر وتقديم خدمات ما بعد البيع من خلال فرق صيانة متخصصة و220 فرعا تابعة لأمان للخدمات المالية علي مستوي الجمهورية.