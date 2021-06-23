مجلس الوزراء يوافق لهيئة التأمين الصحي الشامل على تأسيس شركة تكنولوجيا لشغيل وإدارة خدماته

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وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمُشاركة في تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة بوزارات وهيئات ومرافق الدولة، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال بيان صادر عن المجلس إن هذه الخطوة تأتي هذه لإيجاد شركة متخصصة في تكنولوجيا تشغيل المنشآت الطبية لضمان استدامة تشغيل منظومة التأمين الصحي بالاعتماد على خدمات الدعم الفني، بالإضافة إلى إصدار وإدارة كارت التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية وتقديم بعض الخدمات الاستشارية لهيئة التأمين الصحي الشامل وغيرها من المؤسسات الحيوية.
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