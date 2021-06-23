الحكومة توافق على التعاقد مع 3 شركات لتنفيذ القطار الكهربائي السريع

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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع تحالف شركات سيمنز الألمانية، وأوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب بقيادة شركة سيمنز الألمانية، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع.
ويتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مطروح)، بطول حوالي 660 كم، شامل الصيانة، لكافة نطاق أعمال التحالف لمدة 15 عاما.
ويضم المشروع 15 محطة تبدأ من العين السخنة وتنتهي بمدينة العلمين الجديدة، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 460 كيلومترًا، على أن تستغرق مدة التنفيذ سنتين.
وكشفت شركة سيمنز الألمانية للنقل منتصف يناير الماضى وأن تكلفة المرحلة الأولى من القطار السريع «السخنة- العلمين» تبلغ 3 مليارات دولار، تشمل الوحدات المتحركة «القطارات» والإشارات، وهندسة السكة، مؤكدة أن تلك المرحلة من المخطط افتتاحها مطلع عام 2023.
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