الصحة السعودية: اعتماد أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا

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أ ش أ – أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة “الإخبارية” السعودية، إن تلك الخطوة جاءت طبقا لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.
وسجلت السعودية اليوم 1253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلي 478.135 حالة.
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