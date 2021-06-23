أمان للتمويل متناهي الصغر تفاوض بنك مصر للتعاقد على المحفظة الإلكترونية

إسلام فضل – قال أيمن بسيوني، رئيس الإدارة المالية في شركة أمان للتمويل متناهي الصغر التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية، إنها تفاوض بنك مصر خلال الفترة الحالية للتعاقد علي المحفظة الإلكترونية “BM Wallet”.

وأضاف بسيوني، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن التعاقد يهدف إلى ميكنة صرف القروض متناهية الصغر وسداد الأقساط لعملاء الشركة.

وأوضح أن ذلك التعاقد يأتي في إطار لتوجيهات الشركة نحو التوسع في أساليب الدفع الإلكترونية وتدعيم الاقتصاد الرقمي بعيدًا عن الكاش.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف إصدار نحو 90 ألف كارت “ميزة” بالتعاون مع البنك الأهلي المصري قبل نهاية العام الجاري، مضيفًا أن الشركة أطلقت حتى الآن نحو 30 ألف كارت للعملاء، وتم صرف تمويلات من خلاله بقيمة 20 مليون جنيه.

وذكر أن الشركة حصلت الفترة الماضية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بصرف التمويلات عبر ماكينات أمان للدفع الإلكتروني، وسيتم تفعيلها قبل نهاية العام الجاري.