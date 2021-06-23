وزير الري يبحث تطورات ملف سد النهضة مع نائب رئيس جنوب السودان

دوت الخليج – التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، تعبان دينج، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن قطاع البنية التحتية، وبيتر مارسيلليو ناصر وزير الكهرباء والسدود، في ثالث أيام زيارته إلى جوبا.

وصرح الدكتور عبد العاطي بأن هذه الجلسات تأتي في إطار التعاون والصداقة التي تربط البلدين الشقيقين، حيث جرت مناقشة مجالات التعاون العديدة بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية والبنية التحتية، وموقف المشروعات المنفذة حاليا في 7 ولايات، والتي تهدف للارتقاء بالمستوى المعيشي لأشقائنا في جنوب السودان وخدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار للأهالي، مثل مشروعات توفير مياه الشرب ومحطات الرفع ومشروعات حصاد مياه الأمطار، وحماية المواطنين من أخطار الفيضانات والتي تتسبب في أضرار كبيرة وقطع للطرق، وازالة الحشائش من المجاري النهرية لتسهيل الحركة النهرية.

وأوضح وزير الري أنه استعرض مع تعبان دينج تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدا حرص مصر على استكمال المفاوضات للوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأشار عبد العاطي في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي.

وافتتح وزير الري محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بمنطقة “جبل ليمون” بحضور السفير محمد قدح سفير مصر بجمهورية جنوب السودان والقنصل أحمد البكري ولفيف من القيادات بوزارة الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان وبعثة الري المصري وسلطان منطقة جبل ليمون .

وتشتمل محطة مياه الشرب الجوفية على بئر بعمق 100 متر مزود بطلمبه شمسية وخزان بسعة 36 متر مكعب لتخزين المياه، وخطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لاستخدام الأهالي بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان المنطقة.

وتلقى الدكتور عبد العاطى خطاب شكر من سلطان منطقة “جبل ليمون” على إنشاء هذه المحطة التي ستوفر مياه الشرب لأهالي المنطقة واستخدامات الثروة الحيوانية بالمنطقة.