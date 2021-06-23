مراكز مكافحة الأمراض: إصابات بالتهاب القلب النادرة بين متلقي لقاحي فايزر وموديرنا

وكالات – أظهرت شريحة عرض نشرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة (CDC)، اليوم الأربعاء، إصابة أكثر من 1200 حالة التهاب القلب النادرة بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا Covid-19 من شركة فايزر أو موديرنا.

وتعقد اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين، التابعة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اجتماعا لمناقشة التقارير النادرة، ولكنها أعلى من المتوقع، عن التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا بعد تلقي لقاحات.

وأوضحت أن التهاب التامور هو التهاب الغشاء المحيط بالقلب.

وقالت الوكالة الأمريكية إنه تم الإبلاغ عن 267 حالة من حالات التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور بعد تلقي جرعة واحدة من لقاح موديرنا و827 حالة تم الإبلاغ عنها بعد جرعتين حتى 11 يونيو، وهناك 132 حالة إضافية حيث عدد الجرعات المتلقاة غير معروف.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن ما يقرب من 300 مليون من “الطلقات” تم إجراؤها حتى 11 يونيو.

وأضافت أن الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يشكلون الجزء الأكبر من الحالات، ويبدو أن معظم الحالات خفيفة.

من بين 295 شخصًا أصيبوا بهذه الحالة وخرجوا من المستشفى، تعافى 79% منهم تمامًا، وفقًا للعرض التقديمي.

نُقل 9 أشخاص إلى المستشفى، مع اثنين في العناية المركزة اعتبارًا من 11 يونيو، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

لا يزال المسؤولون الفيدراليون لا يعرفون ما إذا كانت الحالة ناجمة عن اللقاحات.

وأوضحت أن مجموعة سلامة اللقاحات، التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تدرس حالات التهاب القلب المبلغ عنها، وهي تنسق تحقيقها مع إدارة الغذاء والدواء، التي سمحت الشهر الماضي بلقاح Pfizer-BioNTech للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.

وبينت أن الأعراض، التي تشمل ألمًا في الصدر وضيقًا في التنفس ، تظهر عادةً في غضون أيام قليلة من تلقي اللقاح.