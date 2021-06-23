أمان للتمويل متناهي الصغر تفاوض بنكين للحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 250 مليون جنيه

إسلام فضل – قال أيمن بسيوني، رئيس الإدارة المالية في شركة أمان للتمويل متناهي الصغر، إحدى شركات راية القابضة، إنها تتفاوض خلال الفترة الحالية مع البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك العربي للحصول علي تسهيل ائتماني بقيمة 250 مليون جنيه.

وأضاف بسيوني، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن الشركة تستهدف ضخ ذلك لتمويل مشروعات متناهية الصغر.

وذكر أن الشركة حصلت منذ بداية العام على تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه من 4 بنوك، هي: الأهلي المصري، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، ومصر.

وأشار إلى أن الشركة تفاوض بنك مصر خلال الفترة الحالية للتعاقد على المحفظة الإلكترونية “BM Wallet”، موضحًا أن التعاقد يهدف إلى ميكنة صرف القروض متناهية الصغر وسداد الأقساط لعملاء الشركة.

وأوضح أن ذلك التعاقد يأتي في إطار لتوجيهات الشركة نحو التوسع في أساليب الدفع الإلكترونية وتدعيم الاقتصاد الرقمي بعيدًا عن الكاش.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف إصدار نحو 90 ألف كارت “ميزة” بالتعاون مع البنك الأهلي المصري قبل نهاية العام الجاري، مضيفًا أن الشركة أطلقت حتى الآن نحو 30 ألف كارت للعملاء، وتم صرف تمويلات من خلاله بقيمة 20 مليون جنيه.

وذكر أن الشركة حصلت الفترة الماضية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بصرف التمويلات عبر ماكينات أمان للدفع الإلكتروني، وسيتم تفعيلها قبل نهاية العام الجاري.