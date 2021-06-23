أمان للتمويل متناهي الصغر تستهدف ضخ تمويلات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال النصف الثاني

إسلام فضل – قال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، إحدى شركات راية القابضة، إنها تستهدف ضح تسهيلات إئتمانية خلال النصف الثاني من العام الجاري بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وأضاف الخطيب، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن الشركة ضخت تمويلات منذ بداية العام بقيمة 1.3 مليار جنيه لحوالي 70 ألف مشروع متناهي صغر.

وذكر أن القطاع التجاري يستحوذ علي 66% من التمويلات، ويليه الخدمي 15%، و12% للقطاع الزراعي، و7% للقطاع الصناعي.

وأشار إلى أن الشركة ضخت تسهيلات ائتمانية منذ بداية العمل في السوق المصرية بالنصف الثاني من 2018 بقيمة 3 مليارات جنيه لنحو 220 ألف مشروع.

ونوه إلى أن حجم المحفظة القائمة بلغت حاليًا نحو 1.005 مليار جنيه لحوالي 140 ألف عميل قائم، موضحًا أن الشركة تمنح العميل الجديد التمويل خلال 48 ساعة فقط.

ولفت إلى أن أمان للتمويل متناهي الصغر تخطط لإنشاء 6 فروع جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، ليصل عدد الفروع إلى 100 فرع في 19 محافظة.

وأضاف أن حصة الشركة في السوق حاليًا تصل إلي 6%، ونستهدف الوصول بها من 7 إلي 9% بنهاية العام الجاري.

وكان حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات راية القابضة، قد كشف لبوابة دوت الخليج جورنال بداية الشهر الجاري، أن أمان للتمويل متناهي الصغر تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة العمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت مغازي إلى أن الشركة تنفذ الإجراءات النهائية للحصول على الرخصة، وتوقع الحصول عليها بداية يوليو المقبل، مستهدفًا تمويلات خلال الفترة من يوليو- ديسمبر 2021 بقيمة 250 مليون جنيه.