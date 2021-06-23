تحقيق فوري وعقوبات مغلظة.. تفاصيل الجولة المفاجئة لوزير النقل إلى محطة مصر

دوت الخليج – أجرى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة مصر للسكك الحديدية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ لمتابعة انتظام حركة القطارات وسير العمل بالمحطة ومتابعة مستويات الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وانضباط العاملين بالمحطة، وفق بيان للوزارة.

وتفقد الوزير الساحة الخارجية وأرصفة المحطة وشبابيك التذاكر، وتلاحظ للوزير خلال جولته دخول عدد من الركاب دون تذاكر، كما اشتكى عدد الركاب خلال لقاء الوزير معهم من عدم قيام الكمسارية بإحدى رحلات خط القاهرة/ كفر الشيخ بتحصيل التذاكر من الركاب، وهو ما أكد الوزير معه أن تلك الحالات تعد نوعا من أنواع الإهمال والتقصير والتخاذل في حق هيئة السكة الحديد وفي حق الشعب المصري.

ووجه الوزير بتحويل جميع المتسببين في الحالتين للتحقيق الفوري وتعليظ العقوبات مشيرا إلى أنه لا مكان لمتخاذل أو مقصر ويجب أن يكون التطهير مواكب لما يتم تنفيذه من مخططات ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها

وشدد وزير النقل على ضرورة عدم سماح كمسارية الأبواب بدخول أي راكب للمحطة دون تذكرة وحوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك ضرورة الإسراع في تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد والخاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر.

وأشار إلى أنه سيتم البدء كمرحلة أولى في 4 محطات رئيسية، هي: (مصر بالقاهرة – الجيزة – مصر بالإسكندرية – سيدي جابر).

وأهابت الوزارة بجمهور الركاب بضرورة الحصول على تذكرة السفر من شبابيك التذاكر الموجودة خارج المحطة لعدم تعرضهم لدفع غرامة التهرب من دفع قيمه التذكرة.

كما شدد الفريق كامل الوزير على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، وضروة تأدية كل موظف بالسكة الحديد المهام الموكلة إليه بأعلى درجات الانظباط.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد عددا كبيرا من الجولات المفاجئة لجميع قطاعات السكة الحديد لمتابعة انتظام العمل على مدار 24 ساعة.

كما أكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تصعيد عدد كبير من الكوادر الشابة في مناصب قيادية بالهيئة بعد تأهيلهم التأهيل المناسب.