سي إن بي سي: أرامكو السعودية تمدد أجل سداد قرض بقيمة 10 مليارات دولار لعام واحد

وكالات – أظهرت وثيقة أطلعت عليها سي إن بي سي عربية أن شركة أرامكو السعودية مددت أجل قرض بنحو 10 مليارات دولار لمدة عام، حصلت عليه الشركة العام الماضي من تحالف بنوك، وكان يفترض أن يستحق في 6 مايو الماضي، ولكن أرامكو فضلت تمديد أجل السداد لنحو 364 يوم إضافية تنتهي في 5 مايو المقبل.

وبحسب ما أطلعت عليه CNBC عربية، فإن كامل قيمة التسهيل الائتماني قد جرى استخدامه بنهاية مارس أذار الماضي.