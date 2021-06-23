مال وأعمال

منصة ريفينيتيف تستعيد خدماتها بعد انقطاع دام عدة ساعات

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وكالات – قالت ريفينيتيف، المملوكة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، إن منصة البيانات والمعلومات التابعة لها أيكون شهدت انقطاعا استمر عدة ساعات اليوم الأربعاء قبل عودة الخدمات.

وقالت ريفينيتيف إن الخدمات بدأت تواجه مشكلات الساعة 01:19 بتوقيت جرينتش، إذ تضررت بنوك وشركات مالية أخرى خلال جلسة التداول في آسيا.

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واشتكى عملاء آخرون على تويتر مع بدء جلسة التداول الأوروبية لكن لم يتضح عدد المستخدمين المتضررين.

وذكرت ريفينيتيف أنها علمت بوجود مشكلات لدى بعض المستخدمين الذين لا يمكنهم الدخول إلى بعض منتجاتها وخدماتها.

وقالت في مذكرة للعملاء اعتذرت فيها عن الانقطاع “عادت الخدمة اعتبارا من 07:51 بتوقيت جرينتش بعد تحرك فرق الدعم في Refinitiv لإعادة تشغيل الخوادم”.

هذا واستكملت مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية استحواذها على ريفينيتيف في يناير في صفقة بقيمة 27 مليار دولار.

ورفينيتيف لديها أكثر من 40 ألف عميل و400 ألف مستخدم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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