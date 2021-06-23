مصر للطيران: حالتان للتعامل مع الوافدين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد كورونا

دوت الخليج – أصدرت شركة مصر للطيران تنويها “مهما” لعملائها القادمين إلى مصر بشأن تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية المقررة بنقاط الدخول والمستجدات والتطورات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضاف أنه في ضوء التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بوزارة الصحة والسكان المصرية، تحيط مصر للطيران عملائها القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا بالآتي:

– القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا بدول: الهند، وبنجلاديش، وباكستان، وبوتان، وميانمار، ونيبال، وفيتنام، وسريلانكا، والبرازيل، وأمريكا اللاتينية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوم السابقة، يتم تطبيق الإجراء التالي:

1 – مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) دون كشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

2 – إجراء تحليل ID Now Covid-19 وفي حال إيجابية النتيجة لاختبار ID Now Covid 19، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـ PCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

– القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوم السابقة:

يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) دون كشط أو شطب أو إضافة و تحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

ونوهت الشركة إلى اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن يراعى الفترة الزمنية، وذلك بمرور 14 يوم من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين (فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك) أو مرور 14 يوم من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون.