محمد القرش: حريق بساحة تابعة لمبنى الزراعات المحمية.. ولا إصابات

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أ ش أ – أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حريقا شب ببعض المخلفات في ساحة تابعة لمبنى الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة بجوار نادي الصيد بالدقي، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.
وقال القرش، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم الأربعاء، إن الحريق بعيد تماما عن مبنى وزارة الزراعة، مؤكدًا أن قوات الحماية المدنية سارعت بالتواجد بمكان الحريق وتضطلع بعمليات الإطفاء.
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