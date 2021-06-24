مال وأعمال

سهم تسلا يرفع مؤشر ناسداك لمستوى إغلاق قياسي

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وكالات – صعد المؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي عند الإغلاق يوم الأربعاء مدعوما بارتفاع سهم تسلا، فيما تفاءل المستثمرون بفعل بيانات أظهرت ذروة غير مسبوقة لنشاط المصانع الأمريكية في يونيو الماضي.

وقالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ارتفع إلى قراءة عند 62.6 هذا الشهر، متجاوزا التقديرات عند 61.5، لكن المصنعين لا يزالون يجدون صعوبة في الحصول على المواد الخام والعاملين المؤهلين، مما يرفع الأسعار بشكل كبير.

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وقفز سهم تسلا بعد أن قالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية إنها فتحت محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية مع منشأة لتخزين الطاقة في عاصمة التبت لاهاسا وهي أول منشأة من نوعها في الصين.

وقلص ذلك خسائر السهم في 2021 إلى حوالي 7%.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.21% إلى 33873.19 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.11% إلى 4241.89 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.13% إلى 14271.73.

وربح ستاندرد آند بورز 500 نحو 13% في 2021، فيما ارتفع ناسداك وداو بنحو 11%

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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