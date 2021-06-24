وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الهندي أوجه التعاون الثنائي بين الدولتين

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أجيت جوبتيه سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية، لبحث أوجه التعاون الثنائي بين الدولتين، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند.

وأعربت السعيد عن أمنياتها بالشفاء العاجل لمصابي فيروس كورونا المستجد بالهند، وانخفاض أعداد المصابين

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء، اليوم الخميس، عددًا من ملفات عمل الوزارة، كما أشارت إلى ملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية وكذلك ملامح الخطة الاستثمارية للدولة.

كما استعرضت عددًا من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلًا عن مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى الوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة ووحدة التنمية المستدامة، ووحدة الاقتصاد الكلي، متابعه الحديث حول مشروع رواد 2030 وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب.

ومن جانبه أشار السفير أجيت جوبتيه إلى العلاقات المصرية الهندية التاريخية، متمنيًا توسع العلاقات المصرية الهندية الاقتصادية، ومؤكدًا نجاح تجارب الشركات الهندية في مصر وتمنى تكرارها وتوسعها.

وأضاف أن هناك العديد من الفرص للتعاون مع مصر في المجال الصحي وعددًا من الصناعات المختلفة، واختتم الطرفان اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية.