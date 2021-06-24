مال وأعمال

البنوك وشركات التجزئة تقود الأسهم الأوروبية للصعود بداية التعاملات

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_ قادت البنوك وشركات التجزئة مكاسب الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ يركز المستثمرون على انتعاش اقتصادي في مواجهة مخاوف من تقليص التحفيز النقدي عالميا، بينما ارتفع سهم كارفور بفضل خطط إعادة هيكلة محتملة لوحدات الشركة الخارجية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعد أن استقر تماما خلال الأسبوع إذ تسببت رسائل متباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن مدى حماس المجلس للسماح للتضخم بالارتفاع قبل أن يبدأ في تقليص سياسته النقدية لعصر الجائحة.

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وارتفعت أسهم شركات التجزئة والبنوك 0.5 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب.

وربحت الأسهم الألمانية 0.4 بالمئة قبل بيانات من المتوقع أن تظهر ارتفاع مؤشر لمناخ الأعمال في ألمانيا عن أعلى مستوى في عامين، بينما تسبب التوتر بشأن اجتماع بنك إنجلترا المركزي للنظر في السياسات في أن يسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أداء شبه مستقر.

وزاد سهم كارفور الفرنسية لتجارة التجزئة 0.9 بالمئة بعد أن قالت مساء أمس الأربعاء إنها بدأت تدرس عمليات محتملة للدمج والتخارج والربط بين شركاتها التابعة في الخارج.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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