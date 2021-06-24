مال وأعمال

صادرات النفط السعودية ترتفع بأكثر من 100% إلى 51.7 مليار ريال في أبريل

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وكالات _ كشفت بيانات رسمية أن قيمة صادرات السعودية النفطية ارتفعت 109% على أساس سنوي في أبريل إلى 51.7 مليار ريال، أي ما يعادل 13.79 مليار دولار، بينما زادت الصادرات غير النفطية 46.3%.

هذا وشكلت صادرات النفط 72.5% من إجمالي الصادرات، ارتفاعا من 64.8% في أبريل 2020 و70% في مارس.

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هذا وكشفت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى 19.6 مليار ريال من 13.4 مليار لكنها تراجعت من 22.5 مليار ريال في مارس.

واحتفظت الصين بمركز الشريك التجاري الرئيسي للمملكة في أبريل نيسان، فارتفعت الصادرات السعودية إلى 12.9 مليار ريال من 7 مليارات قبل عام.

وأظهرت البيانات ارتفاع واردات السعودية من الصين إلى 9.2 مليار ريال من 8 مليارات ريال.

وارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة في أبريل إلى 71.3 مليار ريال من 38.1 مليار لكنها انخفضت من 74.8 مليار في مارس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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