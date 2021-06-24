مصر الجديدة للإسكان: تعيين الفاروق في عضوية مجلس الإدارة خلفا لحسن حسين

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تعيين محمد عمر الفاروق جلال في عضوية مجلس الإدارة ممثلا عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه تقرر تعيين الفاروق خلفا حسن محمود حسن حسين وذلك إعتبارا من تاريخه.
وفي نهاية مارس الماضي تقدم حسن حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري- الأولى، باعتذار عن الاستمرار في منصبه بمجلس الإدارة، وذلك في نهاية أعمال الجمعية العامة للشركة.
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