مال وأعمال

مصر الجديدة للإسكان: تعيين الفاروق في عضوية مجلس الإدارة خلفا لحسن حسين

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تعيين محمد عمر الفاروق جلال في عضوية مجلس الإدارة ممثلا عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه تقرر تعيين الفاروق خلفا حسن محمود حسن حسين وذلك إعتبارا من تاريخه.

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وفي نهاية مارس الماضي تقدم حسن حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري- الأولى، باعتذار عن الاستمرار في منصبه بمجلس الإدارة، وذلك في نهاية أعمال الجمعية العامة للشركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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