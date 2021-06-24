النصر للأعمال المدنية توافق على زيادة رأس المال المصدر بنسبة 35%

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية في جلسته المنعقدة أمس، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 35% بمبلغ 25.621 مليون جنيه في صورة أسهم نقدية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة ترفع رأس المال من 73.205 مليون جنيه إلى 98.826 مليون جنيه، عن طريق إكتتاب عام نقدي لحاملي الأسهم.

وفوض المجلس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في السير في إجراءات الاكتتاب العام.

وتضمنت قرارات المجلس الموافقة من حيث المبدأ على تفويض رئيس المجلس في الدعوى لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تجزئة السهم.