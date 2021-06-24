وزيرة التجارة: نجاح مفاوضات الجولة الرابعة لاتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الأوراسي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن نجاح الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بالعاصمة الروسية موسكو، تعكس الإرادة القوية لاستكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يلبي طموحات الشعب المصري وشعوب دول الاتحاد الاورواسي لتنمية التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري.

وقالت في ختام فعاليات اجتماعات الجولة الرابعة لمفاوضات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية حريصة على الإسراع بوتيرة المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي للانتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأشارت إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد والتي تضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأوضحت جامع أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، لافتة إلى أن الاتفاق سيدعم منظومة نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأضافت الوزيرة أن الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الإقليمية بين مصر ودول وسط وشمال قارتي آسيا وأوروبا عبر دول الاتحاد، وبين دول الاتحاد الأوراسي وأسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية عبر السوق المصري ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربط مصر بهذه الاسواق.

وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي بلغ عام 2020 نحو 4,69 مليار دولار.

وأكد اندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حرص دول الاتحاد على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع مصر خاصة وأن هناك توافق كبير في الرؤى بين الجانبين حول العديد من موضوعات المفاوضات.

وأشار إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي فيما يتعلق بتنمية وتطوير العلاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي وتوطين الصناعات المشتركة وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.