مجلس إدارة أركان يقر الاستحواذ على حديد الإمارات

دوت الخليج – أعلنت شركة أركان لمواد البناء، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والمتخصصة في مجال تصنيع مواد البناء والتشييد، عن موافقة مجلس إدارتها على المضي قدماً في صفقة استراتيجية للاستحواذ على شركة حديد الإمارات المصنّع المتكامل لإنتاج الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة في بيان للسوق اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة قرر توصية مساهمي الشركة بالموافقة على العرض الذي تلقته من الشركة القابضة العامة (“صناعات”) بتاريخ 9 مايو للاستحواذ على “حديد الإمارات”، المملوكة بالكامل لـ “صناعات” والتي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي.

وأفادت “أركان”، بأن البنود الأساسية للعرض المقترح تتضمن قيام “صناعات” بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة حديد الإمارات إلى “أركان”، على أن تصدر “أركان” لصالح “صناعات” في المقابل سندات قابلة للتحويل بشكل إلزامي وتلقائي إلى 5.1 مليار سهم عادي في “أركان” عند إغلاق الصفقة.

وأضافت أن العرض يحدد سعر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في “أركان” بـ0.798 درهم إماراتي للسهم الواحد. وبعد استكمال الصفقة، ستمتلك “صناعات” ما يناهز 87.5بالمائةمن إجمالي الأسهم المصدرة لـ” أركان”.

وقال جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة “أركان”: ” تساهم صفقة الاستحواذ على حديد الإمارات في تسريع طموحاتنا عبر توحيد أعمال اثنتين من أبرز شركات القطاع في دولة الإمارات، وتساعد بالتالي في توسيع محفظة منتجاتنا وزيادة مبيعاتنا بشكل كبير.”

وأضاف الظاهري: “تبشّر الصفقة بتحقيق قيمة تراكمية مجزية لمساهمي أركان؛ حيث تعزز كلاً من الميزانية العمومية والأداء المالي للشركة، وتوسّع نطاق أعمالها الدولية، وتوفر لها المقومات اللازمة لتصبح منصة للاستثمار في قطاع إقليمي رئيسي، ولتلعب دوراً رئيسياً في الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات ’مشروع 300 مليار.

ويشار إلى أن الصفقة سوف تُعرض على الجمعية العمومية لشركة “أركان” للنظر في الموافقة عليها، وهي خاضعة لموافقات المساهمين والجهات التنظيمية المعنية.