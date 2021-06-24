مال وأعمال

رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ينضم إلى مجلس ريلاينس الهندية

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– قالت ريلاينس إندستريز اليوم الخميس، إن ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية سينضم إلى مجلس إدارة الشركة الهندية العملاقة.

وأعلنت ريلاينس بيع حصة 20 بالمئة في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى أرامكو، أكبر مُصدر للنفط في العالم.

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لكن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار النفط والطلب عليه العام الماضي بسبب الجائحة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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