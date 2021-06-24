البنك العقاري المصري العربي يقلص حصته في الخليجية الكندية للاستثمار إلى 5.84%

رنا ممدوح _ قلص البنك العقاري المصري العربي حصته في رأسمال الخليجية الكندية للاستثمار من 6.07% إلى 5.84%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن البنك العقاري المصري العربي قام ببيع عدد 11.5 ألف سهم من أسهم الخليجية الكندية للاستثمار مقابل 792.246 ألف جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 68.891 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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