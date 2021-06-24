مبادلة الإماراتية تبيع حصة في أويل سيرش مقابل 275 مليون دولار

– قالت شركة أويل سيرش ومقرها بابوا غينيا الجديدة في بيان اليوم الخميس، إن صندوق مبادلة الاستثماري التابع لحكومة أبوظبي باع حوالي 4.5 بالمئة من الشركة مقابل 362.8 مليون دولار أسترالي (274.82 مليون دولار).

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