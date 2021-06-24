أمان تعتزم ضخ تسهيلات ائتمانية لقطاع السيارات بقيمة 200 مليون جنيه النصف الثاني

إسلام فضل _ كشف المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية إحدى شركات راية القابضة، أن الشركة تعتزم ضخ تسهيلات ائتمانية خلال النصف الثاني من العام الجاري لقطاع السيارات بقيمة 200 مليون جنيه لنحو 650 عميلًا.

وأضاف مغازي في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن الشركة ضخت تمويلات منذ بداية العام حتى الآن في قطاع السيارات بقيمة 160 مليون جنيه لنحو 600 عميل، موضحًا أن الشركة تمنح تسهيلًا ائتمانيًّا لنحو 100 عميل في السيارات شهريًّا بقيمة تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون جنيه.

وذكر أن الشركة تدرس خلال الفترة الراهنة تمويل السيارات المستعملة، متوقعًا البدء في التمويل خلال الربع الأول من 2022، كما تدرس تمويل سيارات النصف نقل.

وأشار إلى أن حجم المحفظة القائمة لقطاع السيارات حاليًا بلغت 300 مليون جنيه، ونستهدف الوصول بها إلى 450 مليون جنيه بنهاية 2021.

ولفت إلى أن الشركة طرحت منتج تمويل المدارس خلال شهر أبريل الماضي، وتم من خلاله تمويل نحو 10 عملاء بقيمة 300 ألف، متوقعًا زيادة عدد العملاء خلال الشهرين المقبلين.

وتابع أن حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها الشركة منذ بداية عملها في السوق المصرية قبل 3 سنوات وحتى الآن بلغ 2.3 مليار جنيه لنحو 250 ألف عميل، كما بلغ حجم المحفظة القائمة 1.250 مليار جنيه.

مفاوضات مع 4 بنوك للحصول على قرض بقيمة 400 مليون جنيه

وأضاف أن الشركة تفاوض 4 بنوك حاليًا للحصول على قرض بقيمة 400 مليون جنيه، وحصلت الشركة منذ بداية العام الجاري على قروض بقيمة 400 مليون جنيه من 5 بنوك.

وذكر أن شركة أمان للخدمات المالية ضخت تمويلات منذ بداية العام الجاري حتى الآن بقيمة 500 مليون جنيه، وتستهدف وصول قيمة التمويل للتقسيط خلال العام الجاري إلى 1.2 مليار جنيه، وأوضح أن خدمات الشركة تتوافر عبر 220 منفذًا في 23 محافظة.

وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع 150 تاجرًا لتمويل خدمات التقسيط حتى الآن؛ وأصدرت بطاقات لنحو 6 آلاف عميل حصلوا على تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 30 مليون جنيه خلال العام الجاري.