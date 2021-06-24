- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فهد حسين – تخلت مؤشرات بورصة الكويت عن المنطقة الخضراء بعد جلستين متتاليتين من الأداء الإيجابي، لتهبط جماعيا بختام آخر جلسات الأسبوع اليوم الخميس.
وهبط السوق الأول 0.03% إلى متمسكا بقمته عند 7016.4 نقطة، كما تراجع السوقين الرئيسي و”الرئيسي 50″ بنسبة 0.16% و0.2% على الترتيب، ليهبط المؤشر العام إجمالا بنسبة 0.06% إلى مستوى 6459.66 نقطة.
وتقلصت السيولة وأحجام التداولات إلى 60.04 مليون دينار على 350.49 مليون سهما بالختام، من 67.77 مليون دينارا على 373.13 مليون سهم الجلسة السابقة.
وتباينت المؤشرات القطاعية في البورصة، بقيادة الطاقة والعقار الأداء السلبي لعدد7 قطاعات بتراجعهم 1.05% و1.04% على الترتيب، فيما تصدر التكنولوجيا الأداء الإيجابي لقطاعات السوق بارتفاعه 4.46%، واستقر قطاعا منافع والرعاية الصحية.
وتصدر سهم “فنادق” قائمة الرابحين الـ53 خلال الجلسة بصعوده بنسبة 17.99%، فيما جاء سهم “يوباك” على رأس الخاسرين الـ70 متراجعا 4.61%.
وكان سهم “GFH” الذي ارتفع 0.09% الأعلى نشاطا بحجم تداولات بلغ 33.8 مليون سهما عبر 717 صفقة بسيولة قدرها 2.28 مليون دينار، فيما تصدر سهم “الكويت الوطني” الذي ارتفع 1.06% قائمة الأسهم الأعلى سيولة خلال الجلسة بقيمة 6.35 مليون دينار على 7.4 مليون سهما عبر 559 صفقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشرات بورصة الكويت تكتسي بالأحمر.. والسوق الأول يتراجع هامشيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.