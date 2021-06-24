أحمد صبور: الشركة تضخ 2.5 مليار جنيه في الإنشاءات بمشروعاتها وتتفاوض على أراض بالعاصمة والعلمين

بكر بهجت _ تعتزم شركة الأهلي صبور للتطوير ضخ 2.5 مليار جنيه في الإنشاءات بمشروعاتها خلال العام الجاري، ضمن خطتها للانتهاء من الأعمال المخطط تنفيذها، وفق المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أنه من المقرر تسليم 4000 وحدة في 3 مشروعات بنهاية العام.

وأضاف صبور خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة أمس، أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ الشركة لخطة إعادة هيكلة إدارية، نتج عنها تعيين 3 نواب للرئيس التنفيذي كل منهم معني بإدارة بعينها، وهم المهندس تامر عرفان، والمهندس عماد جورج، والمهندس شريف سلطان.

وتابع صبور أنه تم استقطاب كوادر بمختلف الإدارات ما سيكون له دور في تنفيذ الخطة التوسعية التي وضعتها، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات بدأتها الشركة لإقامة مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين للحصول على أراضٍ بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع استمرار أعمال الإنشاءات في المشروعات القائمة والتي تتوزع على مدينة مستقبل سيتي والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والشيخ زايد، موضحًا أن الشركة ستسلم وحدات في مشروعي “جرين سكوير” و”لافينير” في مستقبل سيتي، والمرحلة الرابعة من مشروع “أمواج” بالساحل الشمالي.

وأطلقت الشركة المرحلة الثانية من مشروع “كييفا” الذي تقيمه في مدينة 6 أكتوبر، وتصل قيمة المبيعات المستهدفة من تلك المرحلة مليار جنيه، وتضم تلك المرحلة 200 وحدة.

وأوضح صبور أن المشروع يقام على 144 فدانًا بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه، ومبيعات إجمالية تقارب 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تخطط لتسليم أولى المراحل خلال الربع الأخير من عام 2023، ووصلت المبيعات المتحققة من المرحلة الأولى إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

ولفتت الشركة إلى أنها ضخت 600 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية للمشروع خلال العام الجاري 2021، مع توفير جميع التيسرات التي تمكن فريق العمل بالمشروع من استكماله وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.

وتعمل شركة الأهلي صبور على مشروع “KEEVA” بالسادس من أكتوبر بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع “ذا سيتي أوف أوديسيا” بالشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية ، و”ذا جرين سكوير” بالشراكة مع “دار المعالي” السعودية و”لافينير” ومشروع “آريا” بالشراكة مع شركة “منازل” الكويتية ومشروع Rare بمستقبل سيتي، ومشروع أمواج وجايا بالساحل الشمالي.