بيبسي تتفق على بيع وتوزيع منتجات الأهرام من مشروبات الشعير

دوت الخليج – وقعت كل من شركتي بيبسي كولا مصر والأهرام للمشروبات اتفاقية بيع وإعادة بيع لمشروبات الشعير غير الكحولية “فيروز وبيريل وامستل zero” وذلك للمساهمة في توصيل هذه المشروبات لأكبر عدد من المستهلكين المصريين بجميع أنحاء الجمهورية.

تعكس هذه الاتفاقية حجم السوق المصري الهائل الذي يستطيع استيعاب جميع الشركات الكبرى ويساعدها على طرح وتقديم افضل منتجاتها وخدماتها، ولهذا اتفقت الشركتان على استخدام امكانات شركة بيبسي كولا مصر وقاعدتها ومنافذ توزيعها الهائلة في مصر لتوصيل المشروبات غير الكحولية التابعة لشركة الأهرام للمشروبات لعدد أكبر من المستهلكين، بحسب بيان مشترك.

وقال محمد شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسي كولا مصر: التعاون مع شركة الأهرام للمشروبات جاء بالنظر لمكانتها في السوق خصوصاً في قطاع مشروبات الشعير غير الكحولية التي تقدمها.

وستقوم شركة بيبسي كولا مصر بتوظيف شبكة توزيعها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية من أجل توسيع نطاق توزيع سلسلة مشروبات الشعير غير الكحولية في جميع أنحاء مصر، بحسب شلبياية الذي أوضح أن بيبسي كولا مصر لديها واحدة من كبرى شبكات التوزيع في السوق المصري للمشروبات والأغذية، والتي تتكون من مراكز توزيع في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى واحد من أكبر أساطيل الشاحنات في مصر باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في توزيع وبيع المنتجات”.

وأكد شلباية: نحن نؤمن أن هذه الاتفاقية ستمكننا من النمو المستمرفي قطاع المشروبات بالسوق المصري.

بدوره، قال هانز أسعدي العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات: التعاون مع شركة كبيرة مثل بيبسي كولا مصر سيساهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للوصول إلى أكبر قاعدة من المستهلكين”.

وأضاف أسعدي: أن هذه الاتفاقية ستوسع نطاق إعادة بيع سلسلة منتجات الأهرام للمشروبات من مشروبات الشعير غير الكحولية المتمثلة في فيروز، وبيريل، وأمستل zero بكافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن هذا التعاون التجاري سيكون له أثر إيجابي على الصناعة نظراً لما سيحققه من تكاتف ونتائج مدروسة، بالإضافة إلى خلق رؤية عمل جديدة تسعى الشركة لنجاحها واستدامتها.