محافظ المركزي الياباني يتعهد بمواصلة دعم تمويل الشركات لتجاوز تداعيات الجائحة

وكالات _ قال محافظ المركزي الياباني كورودا، اليوم الخميس، أن البنك سيواصل دعم تمويل الشركات وسط توقعات بأن الشركات ستظل تحت الضغوط بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن بيانات الاقتصاد تظهر تحسن الصادرات والإنتاج بشكل ملحوظ، والاستهلاك ما زال يتسم بالركود.

أضاف، أن النظام المالي في اليابان مستقر، منوها إلى أن الخطوات المتعلقة بجائحة كورونا تظل مهمة للغاية لتوجيه السياسة النقدية في الوقت الحاضر.

ولفت إلى أن دعم جهود القطاع الخاص بشأن تغير المناخ سيساعد على استقرار الاقتصاد والنظام المالي على المدى الطويل.

وأوضح أن تركيز المؤسسات المالية سيتحول من توفير السيولة للمقترضين إلى دعم العمليات التجارية والجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح.

هذا، وكان المركزي الياباني قد أصدر خلال الأسبوع الجاري، نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك خلال يونيو الجاري، وأظهرت النتائج أن حالة عدم اليقين ما زالت تسيطر على التوقعات الاقتصادية للبنك بسبب تأثير لقاح كورونا وعمليات التطعيم.