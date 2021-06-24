مال وأعمال

محافظ المركزي الياباني يتعهد بمواصلة دعم تمويل الشركات لتجاوز تداعيات الجائحة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات _ قال محافظ المركزي الياباني كورودا، اليوم الخميس، أن البنك سيواصل دعم تمويل الشركات وسط توقعات بأن الشركات ستظل تحت الضغوط بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن بيانات الاقتصاد تظهر تحسن الصادرات والإنتاج بشكل ملحوظ، والاستهلاك ما زال يتسم بالركود.

CSR_2021

أضاف، أن النظام المالي في اليابان مستقر، منوها إلى أن الخطوات المتعلقة بجائحة كورونا تظل مهمة للغاية لتوجيه السياسة النقدية في الوقت الحاضر.

ولفت إلى أن دعم جهود القطاع الخاص بشأن تغير المناخ سيساعد على استقرار الاقتصاد والنظام المالي على المدى الطويل.

وأوضح أن تركيز المؤسسات المالية سيتحول من توفير السيولة للمقترضين إلى دعم العمليات التجارية والجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح.

هذا، وكان المركزي الياباني قد أصدر خلال الأسبوع الجاري، نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك خلال يونيو الجاري، وأظهرت النتائج أن حالة عدم اليقين ما زالت تسيطر على التوقعات الاقتصادية للبنك بسبب تأثير لقاح كورونا وعمليات التطعيم.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المركزي الياباني يتعهد بمواصلة دعم تمويل الشركات لتجاوز تداعيات الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا