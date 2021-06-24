صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 72% في مايو إلى 205.5 مليون دولار

بكر بهجت _ أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 72؜% في شهر مايو 2021 لتسجل 205.5 مليون دولار مقارنة بنحو 119.4 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي.

وكشف التقرير الشهرى للمجلس، وفق البيان الصادر عنه، أن الصادرات الهندسية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 53% أول 5 أشهر من 2021 لتسجل 1.177 مليار دولار حتى نهاية مايو مقابل 770 مليون دولار لنفس الفترة عام 2020.

وعلى صعيد السنة المالية، سجلت الصادرات الهندسية ارتفاعا في الـ 11 شهر الأولى من السنة المالية 2020/2021 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2019/2020 بنسبة 25.4٪؜ حيث بلغت 2.517 مليار دولار في مقابل 2.008 مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.

أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها خلال الـ 11 أشهر الأولي من العام المالي، هى الأجهزة الكهربائية 2% و مكونات السيارات 41% و الكابلات 44% والأجهزة المنزلية 46% والصناعات الكهربائية والإلكترونية 26% وسائل النقل 31% و أدوات المائدة والمطبخ 49%.

فى حين أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها هي، المملكة المتحدة، وتركيا، وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، واليونان وإيطاليا في أوروبا، وفي آسيا، السعودية والعراق والأردن والكويت وهونج كونج ولبنان، وبالنسبة لأفريقيا، الجزائر والمغرب والسودان، وكينيا، وتونس وتوجو.

وعن الرؤية المستقبلية للصادرات الهندسية، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، أن صادرات الصناعات الهندسية من المتوقع أن تواصل الصعود حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن رؤية المجلس ترتكز على السعي قدماً في إدخال مزيد من صغار المصدرين للسوق التصديري، لأن المستقبل واعد جداً بالنسبة للشركات المتوسطة.

وأكد رئيس المجلس التصديري، أن الدولة تحاول علاج كافة العوائق التي تواجه قطاع تصدير السلع الهندسية، وكذلك ايجاد أفضل الطرق لزيادة معدلات التصدير بما يتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة في قطاع التصدير وتحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأختتم الصياد أن المجلس يقوم بعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية واتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن المصدر من معرفته ما يحتاجه السوق الخارجي، وبالتوازى يقوم المجلس بدراسة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية سواء ارتفاع تكاليف الإنتاج أو المشكلات الجمركية وغيرها من العوائق وإرسال خطابات رسمية للجهات المسئولة وذلك للإسهام في حلها.