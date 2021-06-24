سوق أبوظبي للأوراق المالية يفقد قمة 6600 نقطة بضغط أسهم البنوك والعقارات

فهد حسين – أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، تداولات اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 1.01% ليهبط إلى مستوى 6576.05 نقطة، بضغط من تراجع الأسهم القيادية لقطاعي البنوك والعقار.

وشهدت جلسة اليوم زيادة في السيولة وحجم التداولات إلى 1.285 مليار درهم على 189.25 مليون سهما، مقابل تداول 144.33 مليون سهما، بسيولة بلغت 1.11 مليار درهم الجلسة السابقة.

وعمق سوق العاصمة الإماراتية خسائره متكبدا 7.773 مليار درهم بالإضافة إلى 1.543 مليار درهم تكبدها أمس، بتراجع رأسماله السوقي إلى 935.401 مليار درهم بختام تداولات اليوم الخميس، من 943.174 مليارا الجلسة السابقة.

وسيطر التراجع على 6 قطاعات بصدارة البنوك الذي هبط 1.86% متأثرا بتراجع أسهم أبوظبي الإسلامي 2.84% وأبوظبي الأول 2.05% وأبوظبي التجاري 1.61%، تلاه الخدمات والاستثمار والخدمات التمويلية والصناعة والعقار، فيما ارتفع قطاعا السلع الاستهلاكية والاتصالات والتأمين بنسب 1.11 و0.45 و0.38% على الترتيب.

وتصدر سهم “بالمز الرياضية” قائمة الرابحين بصعوده 5.03%، فيما جاء سهم رأس الخيمة للاسمنت اﻷبيض والمواد اﻻنشائية على رأس الخاسرين هابطا 9.72%.

واستحوذ وتصدر سهم “بنك أبوظبي الأول” على أعلى سيولة مسجلا 394.94 ملايين درهم، مقابل أعلى حجم تداولات خلال الجلسة من سهم “الدار العقارية” الذي هبط 0.49% بعد تداول 69.96 مليون سهما من أسهمه.