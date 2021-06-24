دبي المالي يكسر سلسلة الارتفاعات اليومية.. وقطاع الاتصالات ينجو من الهبوط

فهد حسين – ارتد مؤشر سوق دبي المالي، إلى المنطقة الخمراء بختام تداولات اليوم الخميس، متراجعا 0.37% إلى مستوى 2857.07 نقطة، ليكسر سلسلة ارتفاعاته اليومية التي دامت 3 جلسات متتالية، وسط تراجع جماعي لقطاعاته باستثناء الاتصالات.

وتراجعت السيولة المتداولة إلى 203.54 مليون درهم، كما تقلص حجم التداولات إلى 96.87 مليون سهما بالختام، مقابل حجم التداولات بلغ 133.23 مليون سهما بسيولة قدرها 270.34 مليون درهم الجلسة السابقة.

وكان قطاع الاتصالات الذي ارتفع 0.14% الناجي الوحيد من موجة التراجع الجماعي التي أصابت قطاعات السوق، بقيادة الخدمات والسلع اللذان تراجعا 1.39% و0.87% على الترتيب، كما استقر قطاع الصناعة عند مستواه المسجل بختام تداولات أمس الأربعاء.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي 1.597 مليون درهم خسائر سوقية، بتراجع رأسماله السوقي إلى 392.206 مليار درهم من 393.803 مليارا الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “مصرف السلام – السودان” قائمة الرابحين السبعة بصعوده 2.36% بالختام، فيما تصدر سهم ” الإمارات للمرطبات” قائمة الخاسرين وعددهم 19 سهم بهبوطه 9.82%.

وكان سهم إعمار العقارية الذي هبط 0.4% الأنشط خلال تداولات اليوم مستحوذا على أعلى سيولة متداولة تخطت 89 مليون درهم، بعد اقتناصه أكبر حجم من التداولات بعدد 20.96 مليون سهما.