- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فهد حسين – ارتد مؤشر سوق دبي المالي، إلى المنطقة الخمراء بختام تداولات اليوم الخميس، متراجعا 0.37% إلى مستوى 2857.07 نقطة، ليكسر سلسلة ارتفاعاته اليومية التي دامت 3 جلسات متتالية، وسط تراجع جماعي لقطاعاته باستثناء الاتصالات.
وتراجعت السيولة المتداولة إلى 203.54 مليون درهم، كما تقلص حجم التداولات إلى 96.87 مليون سهما بالختام، مقابل حجم التداولات بلغ 133.23 مليون سهما بسيولة قدرها 270.34 مليون درهم الجلسة السابقة.
وكان قطاع الاتصالات الذي ارتفع 0.14% الناجي الوحيد من موجة التراجع الجماعي التي أصابت قطاعات السوق، بقيادة الخدمات والسلع اللذان تراجعا 1.39% و0.87% على الترتيب، كما استقر قطاع الصناعة عند مستواه المسجل بختام تداولات أمس الأربعاء.
وسجل مؤشر سوق دبي المالي 1.597 مليون درهم خسائر سوقية، بتراجع رأسماله السوقي إلى 392.206 مليار درهم من 393.803 مليارا الجلسة السابقة.
وتصدر سهم “مصرف السلام – السودان” قائمة الرابحين السبعة بصعوده 2.36% بالختام، فيما تصدر سهم ” الإمارات للمرطبات” قائمة الخاسرين وعددهم 19 سهم بهبوطه 9.82%.
وكان سهم إعمار العقارية الذي هبط 0.4% الأنشط خلال تداولات اليوم مستحوذا على أعلى سيولة متداولة تخطت 89 مليون درهم، بعد اقتناصه أكبر حجم من التداولات بعدد 20.96 مليون سهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبي المالي يكسر سلسلة الارتفاعات اليومية.. وقطاع الاتصالات ينجو من الهبوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.