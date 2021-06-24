عمر صبور: 4 مليارات جنيه حجم أعمال مكتب صبور الاستشاري بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ كشف المهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي لمكتب الاستشاري حسين صبور، أن حجم الأعمال التي يتولى المكتب الإشراف عليها في العاصمة الإدارية الجديدة يتراوح بين 3.5 و4 مليارات جنيه.

وأضاف في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، خلال المؤتمر الذي يعقد الآن لإطلاق شركة كونتكت لمشروع جديد بالعاصمة بالتعاقد مع مكتب صبور، أن عدد المشروعات التي تعاقد عليها المكتب بلغ 20 مشروعا، لافتا إلى أن تلك المشروعات تتنوع بين الأنشطة السكنية والأبراج والمولات والمشروعات الإدارية.

ولفت إلى أن المكتب يتولى الإشراف على التصميمات وأعمال التنفيذ للعديد من المشروعات بمختلف المدن الجديدة.